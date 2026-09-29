Nouvelle saison, nouvelles attentes, nouveaux défis.

Écoutez le commentaire de Dany lors du deuxième entracte entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto.

L'analyste nous parle de la gestion de l’effectif par Martin St-Louis, notamment la répartition du temps de jeu en désavantage numérique;

Dany souligne l’importance d’avoir deux gardiens fiables lors d'une longue saison.

Les Canadiens ne sont pas l'équipe la plus robuste de leur section, d'où l'importance d'éviter les pénalités inutiles pour optimiser ses chances.