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Le commentaire de Dany

Les préoccupations de Martin St-Louis afin de faire progresser le Tricolore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 septembre 2026 21:12

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Les préoccupations de Martin St-Louis afin de faire progresser le Tricolore
Dany Dubé / Cogeco Média

Nouvelle saison, nouvelles attentes, nouveaux défis.

Écoutez le commentaire de Dany lors du deuxième entracte entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto.

L'analyste nous parle de la gestion de l’effectif par Martin St-Louis, notamment la répartition du temps de jeu en désavantage numérique;

Dany souligne l’importance d’avoir deux gardiens fiables lors d'une longue saison.

Les Canadiens ne sont pas l'équipe la plus robuste de leur section, d'où l'importance d'éviter les pénalités inutiles pour optimiser ses chances.

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