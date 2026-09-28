Tout ce qui concerne le droit de la famille, les séparations et les pensions alimentaires peut être compliqué à bien comprendre, surtout qu’on traverse habituellement une tempête lorsqu’on est empêtré dans ce genre de situation.

Les questions sont souvent nombreuses. Marie-Eve Tremblay a donc profité de l’occasion pour inviter l’avocate Marie-Elaine Tremblay, afin qu’elle puisse faire le point et répondre aux auditeurs.

Écoutez Me Marie-Elaine Tremblay, avocate en droit de la famille, à l’émission L'Instinct Marie-Eve, lundi.