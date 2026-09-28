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Droit de la famille

Pensions alimentaires: l’avocate Marie-Elaine Tremblay répond aux questions

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 septembre 2026 11:08

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pensions alimentaires: l’avocate Marie-Elaine Tremblay répond aux questions
L'avocate Marie-Elaine Tremblay dans les studios du 98.5 / Cogeco Média

Tout ce qui concerne le droit de la famille, les séparations et les pensions alimentaires peut être compliqué à bien comprendre, surtout qu’on traverse habituellement une tempête lorsqu’on est empêtré dans ce genre de situation. 

Les questions sont souvent nombreuses. Marie-Eve Tremblay a donc profité de l’occasion pour inviter l’avocate Marie-Elaine Tremblay, afin qu’elle puisse faire le point et répondre aux auditeurs. 

Écoutez Me Marie-Elaine Tremblay, avocate en droit de la famille, à l’émission L'Instinct Marie-Eve, lundi. 

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