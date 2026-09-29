Avec Suzuki et Caufield

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-2 contre les Maple Leafs de Toronto, mardi, lors de leur premier match de la saison 2026-2027.
Écoutez l'analyse du match des Canadiens avec Dany Dubé et l'animateur .Jérémie Rainville.
Le Tricolore n'a pas toujours été la meilleure équipe sur la patinoire, selon Dany Dubé.
«Il y avait de l'Intention, oui. De l'énergie, pas toujours. Je trouve qu'il y avait de la confusion dans la couverture de l'enclave. Qui fait quoi? Les bâtons se promènent, mais les rondelles réussissent à trouver preneur. Quand tu regardes les séquences attentivement, tu vois beaucoup de tirs de très, très, près dans l'enclave. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire là, pour prêter main forte à au gardien de but. Ce soir, c'est Dobes. Il a été excellent, soit dit en passant.»
Les sujets abordés
- Le trio de Jake Evans s’est distingué;
- Jakub Bodes s'est ressaisi après un tir dans la première minute de match;
- Les Maple Leafs ont une contre-attaque lente;
- Alexandre Carrier a connu un match exceptionnel;
- «Kreider n'était pas très visible»;
- «Éventuellement, je pense qu'on va retravailler les deux premiers trios».