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Avec Suzuki et Caufield

«Kreider n'était pas très visible» Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 septembre 2026 22:15

Avec

Dany Dubé
Dany Dubé
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Kreider n'était pas très visible» Dany Dubé
Kris Krieder. / PC/Nathan Denette

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-2 contre les Maple Leafs de Toronto, mardi, lors de leur premier match de la saison 2026-2027.

Écoutez l'analyse du match des Canadiens avec Dany Dubé et l'animateur .Jérémie Rainville.

Le Tricolore n'a pas toujours été la meilleure équipe sur la patinoire, selon Dany Dubé.

«Il y avait de l'Intention, oui. De l'énergie, pas toujours. Je trouve qu'il y avait de la confusion dans la couverture de l'enclave. Qui fait quoi? Les bâtons se promènent, mais les rondelles réussissent à trouver preneur. Quand tu regardes les séquences attentivement, tu vois beaucoup de tirs de très, très, près dans l'enclave. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire là, pour prêter main forte à au gardien de but. Ce soir, c'est Dobes. Il a été excellent, soit dit en passant.»

Dany Dubé.

Les sujets abordés

  • Le trio de Jake Evans s’est distingué;
  • Jakub Bodes s'est ressaisi après un tir dans la première minute de match;
  • Les Maple Leafs ont une contre-attaque lente;
  • Alexandre Carrier a connu un match exceptionnel;
  • «Kreider n'était pas très visible»;
  • «Éventuellement, je pense qu'on va retravailler les deux premiers trios».

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