Avec Suzuki et Caufield

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-2 contre les Maple Leafs de Toronto, mardi, lors de leur premier match de la saison 2026-2027.

Écoutez l'analyse du match des Canadiens avec Dany Dubé et l'animateur .Jérémie Rainville.

Le Tricolore n'a pas toujours été la meilleure équipe sur la patinoire, selon Dany Dubé.