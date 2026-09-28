Si les inspections sont recommandées avant l’achat d’un bien immobilier, elles n’empêchent pas les acheteurs de trouver de mauvaises surprises en emménageant.

C’est le cas d’un couple qui a découvert le sous-sol de sa nouvelle maison complètement inondé. Malgré une inspection préalable, il devra débourser 200 000 dollars pour des réparations.

Des changements de règlement récents compliquent l'uniformisation des pratiques entre les inspecteurs qui bénéficient d’une période d’ajustement jusqu’en octobre 2027.

Écoutez Marco Lasalle, directeur principal à l'expertise technique à l'Association des professionnels de la construction et de la rénovation du Québec (APCHQ), et Georges Bardagi, de RE/MAX du Cartier - Équipe Bardagi, analyser le tout.