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Immobilier

Inspection avant achat: de nouvelles règles viennent compliquer les procédures

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 septembre 2026 12:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Inspection avant achat: de nouvelles règles viennent compliquer les procédures
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Si les inspections sont recommandées avant l’achat d’un bien immobilier, elles n’empêchent pas les acheteurs de trouver de mauvaises surprises en emménageant.

C’est le cas d’un couple qui a découvert le sous-sol de sa nouvelle maison complètement inondé. Malgré une inspection préalable, il devra débourser 200 000 dollars pour des réparations.

Des changements de règlement récents compliquent l'uniformisation des pratiques entre les inspecteurs qui bénéficient d’une période d’ajustement jusqu’en octobre 2027.

Écoutez Marco Lasalle, directeur principal à l'expertise technique à l'Association des professionnels de la construction et de la rénovation du Québec (APCHQ), et Georges Bardagi, de RE/MAX du Cartier - Équipe Bardagi, analyser le tout.

«Il y a des inspecteurs qui vont être avec la nouvelle réglementation, puis des inspecteurs qui sont en train de se mettre à niveau. Il y a des inspecteurs qui ne réussiront peut-être pas à se mettre à niveau et qui ne seront plus sur le marché en octobre 2027.»

Marco Lasalle

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