Elle donne PSPP gagnant

Le Face-à-Face de TVA, qui a eu lieu mardi soir, a duré un peu trop longtemps, selon Nathalie Normandeau, mais la formule a permis de bien éclairer les Québécois sur les propositions des différents partis politiques, à son avis.
Elle juge que Paul St-Pierre Plamondon a remporté le débat, que Christine Fréchette passait trop «sa cassette», que Charles Milliard s'est présenté en chef d'État, que Ruba Ghazal a bien fait en étant posée et réfléchie et qu'Éric Duhaime parlait à sa base, ce qu'il devait faire.
Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau commenter le débat au micro de l'animateur Gino Chouinard, mardi.
Le deuxième de trois débats électoraux de cette campagne électorale a lieu ce mercredi soir, sur les ondes de Noovo/Crave.
Je trouve que c'est St-Pierre Plamondon qui a remporté la mise. Moi, neuf minutes après le début du débat, je le sentais [qu'il gagnerait le débat]. Il était en pleine possession de ses moyens. Ils ont tous été bons. Ce sont d'excellents communicateurs.»