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Elle donne PSPP gagnant

Face-à-Face de TVA: «Ils ont tous été bons» -Nathalie Normandeau

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2026 16:29

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Face-à-Face de TVA: «Ils ont tous été bons» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le Face-à-Face de TVA, qui a eu lieu mardi soir, a duré un peu trop longtemps, selon Nathalie Normandeau, mais la formule a permis de bien éclairer les Québécois sur les propositions des différents partis politiques, à son avis.

Elle juge que Paul St-Pierre Plamondon a remporté le débat, que Christine Fréchette passait trop «sa cassette», que Charles Milliard s'est présenté en chef d'État, que Ruba Ghazal a bien fait en étant posée et réfléchie et qu'Éric Duhaime parlait à sa base, ce qu'il devait faire.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau commenter le débat au micro de l'animateur Gino Chouinard, mardi.

Le deuxième de trois débats électoraux de cette campagne électorale a lieu ce mercredi soir, sur les ondes de Noovo/Crave.

Je trouve que c'est St-Pierre Plamondon qui a remporté la mise. Moi, neuf minutes après le début du débat, je le sentais [qu'il gagnerait le débat]. Il était en pleine possession de ses moyens. Ils ont tous été bons. Ce sont d'excellents communicateurs.»

Nathalie Normandeau

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