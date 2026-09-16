Elle donne PSPP gagnant

Le Face-à-Face de TVA, qui a eu lieu mardi soir, a duré un peu trop longtemps, selon Nathalie Normandeau, mais la formule a permis de bien éclairer les Québécois sur les propositions des différents partis politiques, à son avis.

Elle juge que Paul St-Pierre Plamondon a remporté le débat, que Christine Fréchette passait trop «sa cassette», que Charles Milliard s'est présenté en chef d'État, que Ruba Ghazal a bien fait en étant posée et réfléchie et qu'Éric Duhaime parlait à sa base, ce qu'il devait faire.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau commenter le débat au micro de l'animateur Gino Chouinard, mardi.

Le deuxième de trois débats électoraux de cette campagne électorale a lieu ce mercredi soir, sur les ondes de Noovo/Crave.