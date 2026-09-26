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Le hockey des Canadiens

Le sommaire du match Sénateurs-Canadiens

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 26 septembre 2026 22:06

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le sommaire du match Sénateurs-Canadiens
Martin McGuire / Cogeco Média

Écoutez Martin McGuire présenter le sommaire de la rencontre de samedi soir.

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