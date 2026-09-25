Alors que certains craignent que l’intelligence artificielle ne remplace bientôt les acteurs, les auteurs ou les chanteurs, Mehdi Bousaidan a réussi à trouver l'angle mort de ChatGPT.

Une vidéo devenue virale montre l’humoriste en conversation vocale avec l'IA, lui demandant d'imiter un chat pour piéger des amis. Philippe Lacroix a tenté l'expérience en studio et le résultat est aussi hilarant que déstabilisant.

Écoutez le chroniqueur Philippe Lacroix tester les limites de l'IA, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.