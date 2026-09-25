Par Bon Entendeur

Les amateurs de musique, plus particulièrement les admirateurs de Céline Dion, ont de quoi se mettre sous la dent aujourd'hui: une version remixée de la chanson Bonjour, pardon, merci de la chanteuse québécoise vient d'être dévoilée par le duo français Bon Entendeur.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.