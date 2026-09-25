Absence depuis quelques séances...

Bonne nouvelle, Ivan Demidov et Kaiden Guhle effectuent un retour à l'entraînement avec les Canadiens de Montréal, ce dernier ayant repris l'entraînement avec contact plus rapidement que prévu.

Par ailleurs, la hausse annoncée du plafond salarial dans la LNH, qui pourrait atteindre 127 millions de dollars d'ici trois ans, engendre une vague de contrats lucratifs octroyés à de très jeunes joueurs.

Cette situation soulève des questions sur la pression psychologique et la responsabilité qui pèsent sur leurs épaules.

Enfin, les Championnats mondiaux de cyclisme sur route se déroulent ce week-end avec des épreuves majeures chez les femmes et les hommes.

Écoutez l'actualité sportive avec Jérémie Rainville, vendredi au Québec maintenant.