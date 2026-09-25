Il est bénévole aux Mondiaux de cyclisme

Les championnats mondiaux de cyclisme battent leur plein à Montréal et de nombreux bénévoles s'affairent en coulisses pour assurer le succès de l'événement.

Parmi eux, l'animateur Patrick Marsolais offre de son temps à l'accueil des 1 500 bénévoles déployés sur le terrain. Animé par le désir de redonner à la communauté et fasciné par l'ampleur des rassemblements internationaux, il se dit inspiré par l'énergie qui règne autour de la compétition.

Malgré les entraves à la circulation qui font réagir certains citoyens, il estime que la tenue d'un tel événement sportif apporte une couleur et un dynamisme précieux à la métropole.

Écoutez l'animateur Patrick Marsolais partager sa passion et les raisons qui l'ont poussé à devenir bénévole aux Mondiaux de cyclisme vendredi.