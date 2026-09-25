500 000 spectateurs attendus

Les épreuves de vélo s'annoncent spectaculaires à Montréal en fin de semaine, à l'occasion des Mondiaux de cyclisme.

Le chroniqueur Luc Ferrandez et Patrick Lagacé discutent de l'engouement de la foule attendue le long du parcours, notamment sur le mont Royal près de la voie Camillien-Houde, alors que les meilleurs coureurs internationaux s'affrontent.

Écoutez-les analyser les enjeux des épreuves de cyclisme du week-end à l'émission Lagacé le matin.