Êtes-vous snob ou tendance?

Avez-vous parfois des doutes sur votre sens du bon goût?

Taste Slop, une plateforme en ligne ludique qui remet en question le fameux dicton «tous les goûts sont dans la nature».

Inspiré d'un concept sur la surabondance de contenus numériques génériques et sans âme, ce site vous invite à voter sur le style de différentes images.

Écoutez la comédienne et influenceuse Alice Morel-Michaud présenter le tout, vendredi à Lagacé le matin.