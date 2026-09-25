Rencontre entre la Chine et les États-Unis

Le président chinois Xi Jinping effectue une visite d'État à Washington pour rencontrer Donald Trump, un rapprochement stratégique entre les deux plus grandes puissances économiques de la planète.

Les deux pays cherchent à apaiser les tensions, mais de nombreux points de friction majeurs demeurent, notamment concernant la rivalité technologique, l'intelligence artificielle et la question de Taïwan.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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