Rencontre entre la Chine et les États-Unis

Le président chinois Xi Jinping effectue une visite d'État à Washington pour rencontrer Donald Trump, un rapprochement stratégique entre les deux plus grandes puissances économiques de la planète.
Les deux pays cherchent à apaiser les tensions, mais de nombreux points de friction majeurs demeurent, notamment concernant la rivalité technologique, l'intelligence artificielle et la question de Taïwan.
Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Les scénarios de l'armée canadienne face à une invasion des États-Unis;
- La «diplomatie des pandas»;
- La volonté du Canada de diversifier ses approvisionnements militaires pour réduire sa dépendance aux Américains;
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