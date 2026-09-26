Les Sharks de San Jose ont officiellement nommé le jeune attaquant Macklin Celebrini à titre de capitaine de l'équipe. C'est la légende Jumbo Joe Thornton qui lui a remis son chandail orné du «C».

Écoutez, le commentaire de Dany Dubé, à ce sujet, samedi soir, lors du 2e entracte du match Canadiens-Sénateurs.

À seulement 20 ans et 104 jours, Celebrini devient le 6e plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, un classement dominé par Connor McDavid, suivi de Gabriel Landeskog, Sidney Crosby, Vincent Lecavalier et Jonathan Toews.

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