Les Sharks de San Jose ont officiellement nommé le jeune attaquant Macklin Celebrini à titre de capitaine de l'équipe. C'est la légende Jumbo Joe Thornton qui lui a remis son chandail orné du «C».
Écoutez, le commentaire de Dany Dubé, à ce sujet, samedi soir, lors du 2e entracte du match Canadiens-Sénateurs.
À seulement 20 ans et 104 jours, Celebrini devient le 6e plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, un classement dominé par Connor McDavid, suivi de Gabriel Landeskog, Sidney Crosby, Vincent Lecavalier et Jonathan Toews.
Autres sujets abordés;
- Le compte rendu de la deuxième période du match préparatoire entre le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa;
- Les difficultés du Canadien en désavantage numérique et le travail de Kirby Dach;
- La prestation du gardien Jakub Dobes et du défenseur Arber Xhekaj.