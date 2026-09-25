Il est l'objet de procédures d'extradition

Reconnu coupable d'avoir commandité une attaque armée contre un avocat, le promoteur immobilier Jean-François Malo a fui le Canada juste avant sa sentence.

Alors que la Cour d'appel du Québec a refusé d'entendre sa contestation en raison de sa fuite, La Presse l'a retracé en Martinique, où il vit en toute liberté au soleil.

Écoutez le journaliste d'enquête à La Presse Hugo Joncas en révéler davantage sur cette affaire, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Jean-François Malo, qui avait affirmé vouloir revenir au pays en juin dernier, a changé son discours, lorsque le journaliste Hugo Joncas est allé à sa rencontre à Fort-de-France.

Il souhaiterait maintenant revenir au Québec, en ayant des garanties pour sa sécurité face à des menaces qu'il dit être liées aux Hells Angels.