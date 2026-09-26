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Chronique culturelle

Ringo Starr en tournée aux États-Unis

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 septembre 2026 08:03

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Ringo Starr en tournée aux États-Unis
À 86 ans, Ringo Starr, toujours en forme, est en tournée pour une série de dix spectacles aux États-Unis. / George Walker IV / The Associated Press

À 86 ans, Ringo Starr, toujours en forme, est en tournée pour une série de dix spectacles aux États-Unis.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire le point sur le sujet samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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