La récente controverse entourant l'auteur Thélyson Orélien, soupçonné d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger son roman C'était ça ou mourir, ébranle non seulement le milieu littéraire, mais aussi tout le Québec, qui a énormément réagi à ce scandale.

Écoutez l'auteur et politologue Christian Dufour exprimer, samedi, au micro de Denis Lévesque, son inquiétude face à la perte du lien humain qui unit l'auteur à ses lecteurs, redoutant que cette technologie ne décourage les futurs écrivains de prendre la plume.