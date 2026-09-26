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Controverse entourant l'auteur Thélyson Orélien

«Ce qui est remis en cause là-dedans, c'est la littérature carrément»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 septembre 2026 11:17

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«Ce qui est remis en cause là-dedans, c'est la littérature carrément»
Christian Dufour / Cogeco Média

La récente controverse entourant l'auteur Thélyson Orélien, soupçonné d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger son roman C'était ça ou mourir, ébranle non seulement le milieu littéraire, mais aussi tout le Québec, qui a énormément réagi à ce scandale.

Écoutez l'auteur et politologue Christian Dufour exprimer, samedi, au micro de Denis Lévesque, son inquiétude face à la perte du lien humain qui unit l'auteur à ses lecteurs, redoutant que cette technologie ne décourage les futurs écrivains de prendre la plume.

«Ce qui est remis en cause là-dedans, c'est la littérature, carrément. C'est Voltaire, c'est Hugo, c'est Camus. Ce qui est en cause, c'est la pensée personnelle, c'est l'expression d'un point de vue individuel. Quand on achète un livre, on n'est pas tout seul, on est avec l'auteur.»

Christian Dufour

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