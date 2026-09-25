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Chanson québécoise

40 dates de tournée pour célébrer 50 ans de carrière avec Diane Tell

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 septembre 2026 15:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
40 dates de tournée pour célébrer 50 ans de carrière avec Diane Tell
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Pour célébrer 50 ans de carrière, Diane Tell performera à 40 reprises lors de sa tournée. 

Elle a confié à Catherine Beauchamp et Gino Chouinard qu'elle réserve plusieurs surprises à ses fans dans son nouveau spectacle.

Écoutez Diane Tell faire la promotion de sa tournée, vendredi après-midi, à l'émission de Le Québec maintenant.

«C'est pas ma fête à moi, c'est la fête au public [...] Je viens offrir le meilleur de moi-même avec toutes nos musiques depuis mes débuts, mais aussi de nouvelles chansons puis des chansons qu'on n'a pas encore enregistrées.»

Diane Tell

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