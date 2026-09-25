Chanson québécoise

Pour célébrer 50 ans de carrière, Diane Tell performera à 40 reprises lors de sa tournée.
Elle a confié à Catherine Beauchamp et Gino Chouinard qu'elle réserve plusieurs surprises à ses fans dans son nouveau spectacle.
Écoutez Diane Tell faire la promotion de sa tournée, vendredi après-midi, à l'émission de Le Québec maintenant.
«C'est pas ma fête à moi, c'est la fête au public [...] Je viens offrir le meilleur de moi-même avec toutes nos musiques depuis mes débuts, mais aussi de nouvelles chansons puis des chansons qu'on n'a pas encore enregistrées.»