Retour en musique de Mitsou

Après plus de 25 ans d'absence dans les studios d'enregistrement, l'artiste, entrepreneure et animatrice Mitsou Gélinas effectue un retour sur la scène musicale, en présentant une version réinventée de certains de ses succès, dont la chanson Lettre à un cow-boy.
Écoutez Mitsou Gélinas faire le point, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque et du chroniqueur culturel Stéphane Leclair.
«C'est la musique qui m'a choisie, c'est pas moi. Par un concours de circonstances où on parlait de ce que je voudrais faire si je revenais, on s'est dit que ce serait le fun de présenter les chansons à un nouveau public, puis de les réincarner aussi. Pour que j'incarne mes chansons, il fallait que je les réenregistre.»