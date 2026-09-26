Retour en musique de Mitsou

Après plus de 25 ans d'absence dans les studios d'enregistrement, l'artiste, entrepreneure et animatrice Mitsou Gélinas effectue un retour sur la scène musicale, en présentant une version réinventée de certains de ses succès, dont la chanson Lettre à un cow-boy.



Écoutez Mitsou Gélinas faire le point, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque et du chroniqueur culturel Stéphane Leclair.