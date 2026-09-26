Campagne électorale

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a confirmé qu'un éventuel gouvernement péquiste ne réalisera aucun projet de troisième lien interrives, lors d'un point de presse vendredi où il dévoilait son plan et ses priorités pour la Capitale-Nationale.

Il s'est toutefois engagé à financer un potentiel stade de la Ligue canadienne de football (LCF), où évoluerait une nouvelle équipe à Québec.

Écoutez la journaliste Katherine Guillemette faire le point sur le sujet, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autre sujet abordé