Chronique société

L'adolescence est une période de transition souvent confrontante pour les parents, qui font face à la quête d'autonomie de leur jeune qui semble de plus en plus se détacher.

Pourquoi est-il plus difficile de communiquer avec ses enfants au cours de cette période?

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise faire le point sur cette réalité qui touche de nombreuses personnes, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.