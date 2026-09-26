Opérations d'épandage aérien

Face à une hausse marquée de la rage au Québec, enregistrant plus de 300 cas depuis le début de cette épidémie, les autorités multiplient les opérations de vaccination pour freiner la propagation du virus. Mais comment ces opérations se déroulent-elles?

C'est la question que s'est posée le journaliste de La Presse Jean-Thomas Léveillé, qui rapporte dans un récent article son expérience à bord d'un avion procédant à une opération d'épandage aérien de vaccins destinés aux animaux sauvages, principalement les ratons laveurs et les mouffettes.

Écoutez le journaliste Jean-Thomas Léveillé faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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