L'entraîneur veut amener le CH plus loin

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, veut prendre un autre «step» avec son équipe cette année.

Il explique que son objectif est de poursuivre la progression de ses joueurs, tout en gardant un certain niveau d'humilité.

Martin St-Louis dit aussi s'inspirer des vidéos qu'il retrouve sur Instagram pour diriger son équipe, mentionnant son approche plus douce que les entraîneurs qu'il a côtoyés lui-même quand il jouait dans la Ligue nationale.

Écoutez l'entraîneur-chef du Tricolore Martin St-Louis aborder sa cinquième saison à la barre de l’équipe, jeudi, à Lagacé le matin.