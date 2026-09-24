Une pratique souvent mal aimée

Est-ce que le porte-à-porte électoral vous agresse? La fille de Bernard Drainville, Rosalie Drainville, a été insultée et intimidée à plusieurs reprises par des électeurs conservateurs, mardi, ce que déplore le vice-président chez TACT, Jonathan Trudeau.

Il explique que le porte-à-porte sert à faire du pointage pour les partis politiques, donc à déterminer quels citoyens sont prêts à voter pour eux, sont indécis ou vont voter pour un autre parti.

Le porte-à-porte est toutefois de moins en moins fiable et les politiciens devraient trouver des moyens alternatifs pour rejoindre la population, comme participer à des bains de foule, estime-t-il.

Écoutez Jonathan Trudeau, vice-président chez TACT et analyste politique décortiquer la question, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.