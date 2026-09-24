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Une pratique souvent mal aimée

Est-ce que le porte-à-porte électoral vous agresse?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 24 septembre 2026 10:42

Avec

Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Est-ce que le porte-à-porte électoral vous agresse?
Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Est-ce que le porte-à-porte électoral vous agresse? La fille de Bernard Drainville, Rosalie Drainville, a été insultée et intimidée à plusieurs reprises par des électeurs conservateurs, mardi, ce que déplore le vice-président chez TACT, Jonathan Trudeau.

Il explique que le porte-à-porte sert à faire du pointage pour les partis politiques, donc à déterminer quels citoyens sont prêts à voter pour eux, sont indécis ou vont voter pour un autre parti.

Le porte-à-porte est toutefois de moins en moins fiable et les politiciens devraient trouver des moyens alternatifs pour rejoindre la population, comme participer à des bains de foule, estime-t-il.

Écoutez Jonathan Trudeau, vice-président chez TACT et analyste politique décortiquer la question, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.

«Le bénévole, l'ancien militant en moi, se souvient que la chose que je détestais le plus faire dans tout ce que ça impliquait d'être militant, d'être un employé en politique, c'était de faire du porte-à-porte.»

Jonathan Trudeau

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