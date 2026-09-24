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Première partie

Débat économique: les candidats se présentent et dévoilent leurs priorités

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Entendu dans

Le débat économique 2026

le 24 septembre 2026 19:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Débat économique: les candidats se présentent et dévoilent leurs priorités
Le débat économique 2026 / Cogeco Média

À l’occasion de la campagne électorale, Cogeco Média et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont organisé un débat économique. 

Il s’agit d’une occasion parfaite pour les cinq principaux partis de faire valoir leur point dans un contexte économique incertain en raison de la guerre commerciale avec les États-Unis. 

Animé par Philippe Cantin et Michèle Boisvert, le débat réunit les candidats suivants:

  • Eric Girard, candidat de la Coalition avenir Québec dans Groulx
  • Michel Leblanc, candidat du Parti libéral du Québec dans Marguerite-Bourgeoys
  • Alexandre Leduc, candidat de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve
  • Nicolas Marceau, candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin
  • Adrien Pouliot, candidat du Parti conservateur du Québec dans D’Arcy-McGee. 

Écoutez la première partie de ce débat dans laquelle les candidats débattent des enjeux majeurs comme la guerre commerciale, les barrières interprovinciales, la crise du logement, l’itinérance et l’emploi.

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