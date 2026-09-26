Ottawa a mis en garde la première ministre sortante, Christine Fréchette, contre une possible ingérence américaine dans la campagne électorale québécoise, révèle un article du Journal de Montréal paru vendredi.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point sur le sujet lors de sa revue de presse samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés