Démolition d’un édifice

Une importante opération de sauvetage mobilisant une centaine d’intervenants s’est déroulée dans le secteur Rosemont à Montréal.

Un travailleur de démolition a eu la présence d’esprit d’arrêter les machines après avoir entendu du bruit sous un édifice en démolition.

Les secours y ont découvert un homme vulnérable qui refusait d'évacuer.

Malgré la complexité et les risques d’effondrement, l’individu a été secouru sain et sauf au bout de trois heures.

Bien connu dans le quartier, cet homme ne dispose pas du soutien nécessaire, un cas qui relance le débat sur le manque de ressources sociales et l'utilisation des fonds publics...

Écoutez la journaliste de Cogeco Média Any Guillemette brosser le portrait de la situation, vendredi au Québec maintenant.