À l’occasion de la campagne électorale, Cogeco Média et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont organisé un débat économique.

Il s’agit d’une occasion parfaite pour les cinq principaux partis de faire valoir leur point dans un contexte économique incertain en raison de la guerre commerciale avec les États-Unis.

Animé par Philippe Cantin et Michèle Boisvert, le débat réunit les candidats suivants:

Eric Girard, candidat de la Coalition avenir Québec dans Groulx

Michel Leblanc, candidat du Parti libéral du Québec dans Marguerite-Bourgeoys

Alexandre Leduc, candidat de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve

Nicolas Marceau, candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin

Adrien Pouliot, candidat du Parti conservateur du Québec dans D’Arcy-McGee.

Écoutez la deuxième partie de ce débat dans laquelle les candidats s’expriment sur le thème de l’environnement d'affaires. Ils débattent notamment sur la fiscalité, la bureaucratie et la pénurie de main-d’œuvre.