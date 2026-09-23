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L'ONG dénonce le PQ

Amnistie internationale: «M. Plamondon ne sera pas très content aujourd'hui»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 septembre 2026 07:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Amnistie internationale: «M. Plamondon ne sera pas très content aujourd'hui»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Sur la une du quotidien Le Devoir, Amnistie internationale accuse des membres du Parti québécois (PQ) de pratiques d'intimidation et de harcèlement contre des voix d'opposants politiques. 

Cette dénonciation majeure survient alors que le candidat péquiste dans Sherbrooke, Gabriel Pallotta, a lui-même affirmé, lors d'un récent débat, qu'il fallait assainir le discours de son propre parti sur l'immigration.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • La sortie publique de Christine Frechette confirmant que le «cadeau fiscal» fédéral de Mark Carney aux entreprises coûtera un milliard de dollars par année au Québec;
  • Les attentes et les enjeux à l'approche du dernier débat des chefs diffusé à Radio-Canada;
  • Les stratégies d'organisation du PQ et de la CAQ pour faire sortir le vote en vue du scrutin.

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