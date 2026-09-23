L'ONG dénonce le PQ

Sur la une du quotidien Le Devoir, Amnistie internationale accuse des membres du Parti québécois (PQ) de pratiques d'intimidation et de harcèlement contre des voix d'opposants politiques.

Cette dénonciation majeure survient alors que le candidat péquiste dans Sherbrooke, Gabriel Pallotta, a lui-même affirmé, lors d'un récent débat, qu'il fallait assainir le discours de son propre parti sur l'immigration.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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