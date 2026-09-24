Cogeco Média et la CCMM

L'économie est au coeur de la campagne électorale au Québec, guerre commerciale avec les États-Unis oblige.

Pour l'occasion, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), en collaboration avec Cogeco Média, a invité les cinq principales formations à participer à un débat économique.

Celui-ci, animé par Philippe Cantin et Michèle Boisvert, a été présenté jeudi soir.

Le débat réunissait des figures politiques majeures: Éric Girard (CAQ), Nicolas Marceau (PQ), Adrien Pouliot (PCQ), Michel Leblanc (PLQ) et Alexandre Leduc (QS), autour de thèmes phares comme la conjoncture économique, les infrastructures, le logement, l'environnement d'affaires et la main-d'œuvre.

Écoutez ou réécoutez le débat économique 2026 de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en collaboration avec Cogeco Média.