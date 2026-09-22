Demande de Guy Turcotte refusée

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a pris la décision de refuser la demande de sortie sous escorte de sept heures formulée par l'ex-cardiologue et meurtrier Guy Turcotte, qui souhaitait rendre visite à sa famille.

Malgré un risque de récidive jugé faible, les commissaires ont rejeté la demande en raison du fait que Guy Turcotte refuse toujours de reconnaître que son geste était motivé par la colère envers son ex-conjointe.

Écoutez la mère des deux enfants tués en 2009, Isabelle Gaston, témoigner de son vécu lors de l'audience, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Elle a notamment exprimé son soulagement et sa satisfaction face à la rigueur du processus.