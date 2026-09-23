Campagne électorale 2026

Embrasser des bébés, nourrir une vache, servir de la poutine... est-ce une combinaison gagnante pour remporter une élection?

Selon l'expert invité, il est important de multiplier les présences sur le terrain et dans les médias, afin que les électeurs se sentent interpellés, puis développent un sentiment d'appartenance envers les différents candidats et candidates.

Les débats ont aussi un impact sur le vote. Ceux-ci ont renforcé le sentiment de certains électeurs qu'un ou une candidate serait la personne idéale pour les représenter à l'Assemblée nationale. Au lieu de faire des prédictions sur le résultat du débat, Louis Aucoin suggère plutôt des stratégies aux différents partis dans le but de faire bouger les sondages.

Écoutez l'analyse de Louis Aucoin, président, stratège principal et spécialiste de l'image chez Aucoin Stratégie et Communication, mercredi, à L'instinct Marie-Eve.