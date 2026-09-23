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Campagne électorale 2026

Visiter une étable et manger de la poutine est-il payant stratégiquement?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 23 septembre 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Visiter une étable et manger de la poutine est-il payant stratégiquement?
L'expert invité explique l’importance des mises en scène médiatiques pour la visibilité des chefs. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Embrasser des bébés, nourrir une vache, servir de la poutine... est-ce une combinaison gagnante pour remporter une élection?

Selon l'expert invité, il est important de multiplier les présences sur le terrain et dans les médias, afin que les électeurs se sentent interpellés, puis développent un sentiment d'appartenance envers les différents candidats et candidates.

Les débats ont aussi un impact sur le vote. Ceux-ci ont renforcé le sentiment de certains électeurs qu'un ou une candidate serait la personne idéale pour les représenter à l'Assemblée nationale. Au lieu de faire des prédictions sur le résultat du débat, Louis Aucoin suggère plutôt des stratégies aux différents partis dans le but de faire bouger les sondages.

Écoutez l'analyse de Louis Aucoin, président, stratège principal et spécialiste de l'image chez Aucoin Stratégie et Communication, mercredi, à L'instinct Marie-Eve.

«Ce soir [mercredi], le débat est important parce que les sondages ne bougent pas [...] On sent qu'une limite en termes de stratégie est atteinte pour le PQ et la CAQ»

Louis Aucoin

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