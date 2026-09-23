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La société d'État teste l'idée de crédits

Hydro-Québec veut inciter la recharge nocturne des véhicules électriques

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2026 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hydro-Québec veut inciter la recharge nocturne des véhicules électriques
Une stratégie proposée par Hydro-Québec vise à réduire la consommation lors des pointes hivernales, optimiser l’efficacité énergétique et éviter des coûts élevés liés à l’achat d’électricité à l’Ontario ou aux États-Unis. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Hydro-Québec souhaite évaluer si une rétribution financière — possiblement un crédit annuel d'environ 50 $ — inciterait les automobilistes à recharger leur véhicule la nuit afin de déplacer la consommation hors des heures de pointe.

Hydro-Québec ne manque pas de capacité de gestion pour l'instant, mais cherche à instaurer dès maintenant un «muscle collectif» en prévision de l'augmentation du parc de véhicules électriques.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole pour Hydro-Québec, expliquer le tout, mercredi midi à La commission

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