Justice et délinquance juvénile

Une bijouterie de Rosemère s'est fait cambrioler par trois adolescents accompagnés d'un jeune adulte en un peu plus d'une minute, lundi dernier.

Des organisations criminelles profitent de la clémence de la cour pénale envers les mineurs pour en recruter dans le but de commettre des crimes normalement punissables par la loi.

Les parents devraient-ils être pénalisés pour le comportement de leurs enfants?

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault suggèrer des solutions pour renforcer la loi à cet égard, mercredi à L'instinct Marie-Eve.