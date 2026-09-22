Accélérer les projets d’intérêt national

La session parlementaire a débuté à Ottawa avec le dépôt du projet de loi C-39, soit la «Loi visant à bâtir un Canada fort».

L’objectif est de réduire les obstacles qui ralentissent le processus d’autorisation des grands projets.

Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur politique, parler des objectifs et des impacts possibles de cette loi au micro de Patrick Lagacé, mardi.