Élections 2026

Doit-on s'inquiéter du manque de discussions sur la création de nouvelles entreprises au Québec durant la campagne électorale?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

Il soulève que le Québec crée moins d'entreprises qu'ailleurs au pays et fait face à un taux élevé de faillites commerciales, mettant en péril l'avenir de nos PME.

Revenant sur une récente sortie publique du fondateur d'Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, le chroniqueur souligne l'importance d'offrir un terrain fertile aux futurs bâtisseurs d'entreprises d'ici.