Réduction des contraintes environnementales

Mark Carney mise beaucoup sur le projet de loi C-39 pour consolider l'économie canadienne. Ce projet de loi déposé lundi vise à accélérer les évaluations environnementales et à modifier le Code canadien du travail.

Selon Michèle Boisvert, ce projet de loi est intéressant d'un point de vue économique, mais beaucoup d'obstacles devraient se dresser devant lui.

Écoutez les explications de la chroniqueuse économique au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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