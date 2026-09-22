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Réduction des contraintes environnementales

Projet de loi C-39: «Fantastique sur papier, mais difficile à faire passer»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2026 17:59

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Projet de loi C-39: «Fantastique sur papier, mais difficile à faire passer»
À vos intérêts / Cogeco Média

Mark Carney mise beaucoup sur le projet de loi C-39 pour consolider l'économie canadienne. Ce projet de loi déposé lundi vise à accélérer les évaluations environnementales et à modifier le Code canadien du travail.

Selon Michèle Boisvert, ce projet de loi est intéressant d'un point de vue économique, mais beaucoup d'obstacles devraient se dresser devant lui.

Écoutez les explications de la chroniqueuse économique au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Autres sujets abordés

  • Un géant financier de 320 milliards caché en plein cœur de Montréal;
  • La réaction des marchés aux propos de Trump sur l'Iran.

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