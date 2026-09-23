Campagnes électorales et image

L'homme d'affaires et influenceur Olivier Primeau a fait une sortie publique surprenante de soutenir «stratégiquement» la CAQ.

Payé 20 000 $ pour effectuer une tournée auprès des PME, il a pourtant avoué préférer le Parti conservateur, suscitant le scepticisme.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, réagir à l'utilisation croissante des influenceurs par la classe politique, mercredi lors de son commentaire au micro de Marie-Eve Tremblay.