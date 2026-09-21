Une mesure qui coûtera 1 milliard par an au Québec

Une mesure récemment annoncée par le premier ministre du Canada, Mark Carney, risque de faire mal au Québec.
Lors du Sommet canadien de l’investissement, il a annoncé une «mégadéduction» à la productivité, soit une importante baisse d’impôt aux entreprises.
Or, comme le Québec est la seule province à avoir un système fiscal distinct, elle devra s’harmoniser à la mesure, ce qui pourrait coûter un milliard de dollars par année.
Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, parler de l’impact de cette mesure sur la campagne électorale au Québec à Lagacé le matin, lundi.
«Nous, on est en pleine élection. Les partis se picossent les uns et les autres sur leur cadre financier, à savoir si c’est réaliste. [...] Un milliard de dollars par année, sur tout un mandat, ça pèse plus lourd que n’importe laquelle des mesures de compressions budgétaires ou de dépenses de tous les partis qui se font la lutte pour les élections. Juste de même.»
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