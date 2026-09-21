Une mesure qui coûtera 1 milliard par an au Québec

Une mesure récemment annoncée par le premier ministre du Canada, Mark Carney, risque de faire mal au Québec.

Lors du Sommet canadien de l’investissement, il a annoncé une «mégadéduction» à la productivité, soit une importante baisse d’impôt aux entreprises.

Or, comme le Québec est la seule province à avoir un système fiscal distinct, elle devra s’harmoniser à la mesure, ce qui pourrait coûter un milliard de dollars par année.

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, parler de l’impact de cette mesure sur la campagne électorale au Québec à Lagacé le matin, lundi.