Le CH à Trois-Rivières

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur pré-saison et la formation était en action lundi du côté de Trois-Rivières, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville remporté par Saint-Boniface.

L’affrontement contre les Sénateurs d’Ottawa s’est déroulé devant un Colisée Vidéotron rempli à craquer, avec des partisans en feu.

Le Tricolore leur a donné de quoi se réjouir avec une victoire de 3-2 en prolongation.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur les moments forts de la rencontre au micro de Patrick Lagacé, mardi.

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