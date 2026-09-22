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Le CH à Trois-Rivières

Cole Caufield fait sauter le plafond du Colisée Vidéotron

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2026 05:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Cole Caufield fait sauter le plafond du Colisée Vidéotron
L'attaquant Cole Caufield poursuit sur sa lancée / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur pré-saison et la formation était en action lundi du côté de Trois-Rivières, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville remporté par Saint-Boniface. 

L’affrontement contre les Sénateurs d’Ottawa s’est déroulé devant un Colisée Vidéotron rempli à craquer, avec des partisans en feu. 

Le Tricolore leur a donné de quoi se réjouir avec une victoire de 3-2 en prolongation. 

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur les moments forts de la rencontre au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Autres sujets abordés

  • Un cycliste participant aux Championnats mondiaux blessé à Montréal;
  • Le match du lundi soir dans la NFL;
  • Ça va de mal en pis pour les Blue Jays de Toronto. 

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