Partout au Québec

Chose certaine, ce ne sont plus seulement les grandes villes au Québec qui doivent composer avec les enjeux d’itinérance. Les régions sont de plus en plus concernées également.

Radio-Canada met de l’avant mardi la situation à Sept-Îles où entre 150 et 200 personnes n’ont pas de domicile fixe.

Des personnes en situation d’itinérance trouvent refuge dans des bateaux entreposés pour l’hiver.

Écoutez Patrick Lagacé réagir à cette nouvelle et faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf à Lagacé le matin, mardi.