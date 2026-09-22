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Partout au Québec

Itinérance: «On devient anesthésié collectivement devant ce problème»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 septembre 2026 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Itinérance: «On devient anesthésié collectivement devant ce problème»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Chose certaine, ce ne sont plus seulement les grandes villes au Québec qui doivent composer avec les enjeux d’itinérance. Les régions sont de plus en plus concernées également. 

Radio-Canada met de l’avant mardi la situation à Sept-Îles où entre 150 et 200 personnes n’ont pas de domicile fixe. 

Des personnes en situation d’itinérance trouvent refuge dans des bateaux entreposés pour l’hiver. 

Écoutez Patrick Lagacé réagir à cette nouvelle et faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf à Lagacé le matin, mardi. 

«On devient habitué, j’ai presque envie de dire anesthésié, collectivement, devant ce problème. Il y a des gens qui souffrent, qui ne savent pas où ils vont dormir ce soir. Ce n’est plus un phénomène marginal.»

Patrick Lagacé

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