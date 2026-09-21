Prix des appartements et condos

Même s’il y a de plus en plus de constructions d’appartements locatifs dans les derniers mois dans la région métropolitaine, le coût des logements ne baisse pas pour autant.

Les promoteurs immobiliers sont souvent blâmés, mais ces derniers rappellent qu’ils font aussi les frais des délais causés par les nouvelles exigences et les processus d’approbation.

Or, plus un chantier est retardé, plus le citoyen en paiera le prix.

Écoutez les explications de Mélanie Robitaille, vice-présidente et directrice générale chez Rachel Julien, au micro de Patrick Lagacé, lundi.