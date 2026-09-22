Encadrement des loyers

Pour faire face au coût de la vie, Québec solidaire veut cibler l'accès au logement avec un projet de contrôle des loyers.

La formation de gauche, qui stagne autour de 10% dans les sondages, veut aussi créer un réseau d'épiceries publiques pour accroître la concurrence face aux grands joueurs de l'alimentation.

Écoutez la coporte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, commenter le déroulement de la campagne électorale et les mesures mises de l'avant par son parti, mardi, à Lagacé le matin.