Rentrée télévisuelle

Le retour de Tout le monde en parle et de Chanteurs masqués a marqué la télévision ce dimanche.

Sur le plateau de Guy A. Lepage, le chercheur de renommée mondiale Yoshua Bengio a jeté un froid en abordant les risques majeurs liés au développement incontrôlé de l’intelligence artificielle, soulignant la nécessité d'une réglementation gouvernementale urgente.

Du côté de Chanteurs masqués, le public a eu droit à une vive surprise lors du dévoilement de la personnalité cachée sous le costume...

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, lundi, à Lagacé le matin.