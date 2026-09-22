Inscrits à un GMF sans voir de médecin

De nombreux Québécois n’ont toujours pas de médecin de famille au Québec, mais être inscrit dans un GMF ne garantit pas de rendez-vous pour autant.

Radio-Canada dévoile aujourd’hui que des milliers de patients inscrits collectivement peinent à voir leur médecin et finissent par aller consulter ailleurs.

Écoutez Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Pour lui, la raison est simple: il manque de médecins de famille au Québec.