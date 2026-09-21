Manque de places en CPE

Presque tous les partis politiques au Québec ont fait des promesses pour augmenter le nombre de places en CPE.

Ils disent vouloir couper «dans le gras».

C’est quoi «le gras», selon Luc Ferrandez?

Écoutez Luc Ferrandez parler du modèle des garderies privées subventionnées et de la volonté des politiciens de couper dans les dépenses «non-nécessaires», au micro de Patrick Lagacé, lundi.