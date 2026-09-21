Manque de places en garderies et coût de la vie

Lors de la campagne électorale, des partis politiques proposent des incitatifs financiers pour stimuler la natalité au Québec.

Si de tels chèques peuvent provoquer une hausse temporaire des naissances, qu'en est-il pour le taux de fécondité à long terme?

Écoutez Sophie Mathieu, spécialiste des politiques familiales et professeur à l'Université de Sherbrooke, indiquer ce que la recherche scientifique révèle sur de telles politiques, lundi, à Lagacé le matin.