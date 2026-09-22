La CAQ continue de perdre des points

Quel a été l’effet des débats sur la campagne électorale? Les premiers sondages commencent à sortir et un constat s’impose: ça va de mal en pis pour la Coalition avenir Québec (CAQ).

Les performances de la cheffe Christine Fréchette n’ont pas permis à sa formation de poursuivre sur sa lancée. Au contraire, la CAQ se retrouve même au coude-à-coude ou derrière le Parti libéral de Charles Milliard dans les récents sondages.

Le Parti québécois, lui, demeure en tête.

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, faire le point sur la campagne électorale au micro de Patrick Lagacé, mardi.