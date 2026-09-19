Le hockey des Canadiens

Écoutez le journaliste Luc Gélinas, en direct de Toronto, commenter le match hors-concours du groupe «B», qui se déroule en simultané, en compagnie de Martin McGuire et de Dany Dubé.

Il souligne la différence entre les deux groupes qui sont en action face aux Maple Leafs, samedi soir. D'un côté, le groupe A est composé des meilleurs éléments offensifs du Tricolore, alors que le second groupe mise davantage sur le jeu défensif avec les vétérans Jake Evans et Philip Danault.

Selon le journaliste, le groupe B a très bien paru lors de la première période face aux gros canons des Leafs.