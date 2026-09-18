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Sommet électoral de l'UMQ

«Je sens que tous les partis politiques veulent collaborer» -Guillaume Tremblay

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 septembre 2026 16:45

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Je sens que tous les partis politiques veulent collaborer» -Guillaume Tremblay
Guillaume Tremblay / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Les chefs de partis politiques ont participé au sommet électoral organisé par l'Union des municipalités du Québec, vendredi.

Le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, dit avoir senti une volonté des formations politiques d'agir, entre autres sur les questions d'itinérance, et de régionaliser l'immigration.

Par contre, il souhaite des annonces plus claires et des investissements plus précis en infrastructures de leur part.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’UMQ et maire de Mascouche, détailler ses demandes et ses impressions après ce sommet, vendredi, au Québec maintenant.

«Dans les dernières années, avec le monde municipal, la confiance a été un petit peu difficile pour se dire la vérité. Quand on se faisait traiter de quêteux, c'était pas toujours le fun comme maire. Maintenant, on veut rebâtir ce lien de confiance là. Et puis, pour être bien honnête avec vous, je l'ai senti. Aujourd'hui, je sens tous les partis politiques à vouloir collaborer, travailler ensemble pour le bien commun.»

Guillaume Tremblay

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