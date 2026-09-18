Sommet électoral de l'UMQ

Les chefs de partis politiques ont participé au sommet électoral organisé par l'Union des municipalités du Québec, vendredi.

Le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, dit avoir senti une volonté des formations politiques d'agir, entre autres sur les questions d'itinérance, et de régionaliser l'immigration.

Par contre, il souhaite des annonces plus claires et des investissements plus précis en infrastructures de leur part.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’UMQ et maire de Mascouche, détailler ses demandes et ses impressions après ce sommet, vendredi, au Québec maintenant.